Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Lebenstedt

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, 12. März, ein vor dem Rathaus parkenden Opel Agila gestriffen und ist anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern weggefahren. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 43-jähriger Fahrzeugführer seinen grauen Opel zwischen 10.50 - 11.50 Uhr in einer Parkbucht vor dem Rathaus abgestellt. Als er nach einer Stunde zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden. Am linken vorderen Kotflügel, am Radlauf und im Bereich der dortigen Stoßstange waren in einer Höhe bis 70 Zentimeter Beschädigungen erkennbar. Eine Ermittlung der Polizei ergab, dass der Verursacher des Schadens ein blaues Fahrzeug gewesen sein könnte. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter

(05341)18970

in Verbindung zu setzen.