Propstei Lebenstedt hat einen neuen Jugendpfarrer

Zum neuen Jugendpfarrer der Propstei Salzgitter-Lebenstedt ist Pastor Florian Wagner aus Lesse ernannt worden. Dies wird in Kürze noch formal durch den Propsteivorstand bestätigt und an das Landeskirchenamt weitergegeben werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Propstei.

Wagner, der in Nordhessen geboren und aufgewachsen ist, wechselte in seiner Probezeit als Pfarrer in die Landeskirche Braunschweig in das Pfarramt in Lesse. Hier ist er auch weiter seit der Beendigung der Probezeit im Jahr 2017 tätig. Schon in Nordhessen war Florian Wagner ehrenamtlich in der Kirchenkreisjugend unterwegs und gestaltete im Team mit Jugendlichen Projekte und Jugendgottesdienste mit. Dies habe er mit großer Freude getan und sei daher hoch motiviert, das Amt des Jugendpfarrers in der Propstei Lebenstedt wahrzunehmen und die Propstei in den entsprechenden landeskirchlichen Gremien zu vertreten.