Reparatur-Café im Salzgitter-Bad sucht Verstärkung

Die ersten Fahrräder für Jugendliche der Wald- und Ziesbergschule haben Karl-Heinz Peuschel und einige Mitstreiter bereits wieder fit für den Straßenverkehr gemacht. Künftig will das ehrenamtliche Team um Peuschel in der früheren Hausmeisterwohnung der Waldschule in Salzgitter-Bad auch Kleingeräte wie Kaffeemaschine oder andere Haushaltsgeräte wieder in Schuss bringen. Dafür werden noch talentierte Schrauber gesucht. Dass Peuschel und...