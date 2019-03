Ringelheim. Die Täter entwendeten eine Motorsäge und andere Gartengeräte. Nun sucht die Polizei in Salzgitter-Bad nach Zeugen.

Unbekannte brechen in Geräteschuppen ein

Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag, 14. März, und Sonntag, 17. März, gewaltsam Zugang zu einem Geräteschuppen, verschafft. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter eine Motorsäge und andere Gartengeräte, die sich in einem Schuppen auf einer Parzelle eines Kleingartenvereines in der Alte Heerstraße befanden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter

(05341) 8250

in Verbindung zu setzen.