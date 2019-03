Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Lebenstedt. Eine Autofahrerin wollte nach rechts abzubiegen und übersah dabei die Radfahrerin. Die Fahrradfahrerin musste deshalb in das örtliche Klinikum.

Eine 39-jährige Autofahrerin hat am Montag, 18. März, um 15.40 Uhr, eine 28-jährige Fahrradfahrerin übersehen und angefahren. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Laut der Polizei Salzgitter befuhr die 39-jährige Hyundai-Fahrerin die Straße Zum Salzgittersee und beabsichtigte an der Einmündung zur Kattowitzer Straße nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie die Radfahrerin, die mit ihren leichten Verletzungen anschließend in das örtliche Klinikum gefahren werden musste. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 550 Euro.