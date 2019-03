Theater in der Aula am Fredenberg

Das Boulevard-Schauspiel „Mr. President First“ von Stefan Zimmermann und Anna Bechstein ist am Freitag, 22. März, in der Aula am Fredenberg, zu sehen. Los geht es laut Ankündigung des Kulturkreises Salzgitter um 20 Uhr. Zu Gast ist das A.gon Theater aus München, unter anderem mit den Schauspielern Max Volkert Martens und Lutz Bembenneck – übrigens ein echter Salzgitteraner. Hier der Inhalt des Schauspiels:

Die Lounge eines noblen Golfclubs. Drei ältere Herren beschließen, ihr vermeintlich unter Lethargie und Verfall leidendes Land wieder zur führenden Wirtschaftsnation zu machen. Einer von ihnen soll daher der nächste Präsident werden. Mit geschickter Taktik, jeder Menge Geld, den unerschöpflichen Möglichkeiten von BigData und der Unterstützung ausländischer Geheimdienste gelingt der Plan sogar. Doch der frischgebackene Präsident nutzt seine neue Macht recht unverhohlen, um zuallererst persönliche Ziele zu erreichen – bis zum erbitterten Showdown.