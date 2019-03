Essen kokelt auf Herd in Gebhardshagen

Am Dienstagmittag kam es zu einem Brand in Gebhardshagen.

Am Dienstagmittag kam es zu einem Brand in Gebhardshagen. Die Feuerwehr wurde zu einem Feuer in einem Gebäude gerufen, bei dem auch Menschenleben in Gefahr sein könnten, teilt der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter mit. Auf Grund der Gefahr wurde auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 angefordert. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt – musste jedoch nicht mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. red