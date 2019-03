IG Metall setzt Zeichen gegen Rassismus

Ein buntes Programm für eine bunte Stadt – so möchte die IG Metall den Internationalen Tag gegen Rassismus der UN am Donnerstag vor dem Tor 1 der Salzgitter-AG in Watenstedt von 12 bis 14 Uhr begehen. „Wir wollten eine öffentliche Veranstaltung ausrichten und uns nicht in einem Saal verstecken“, sagt Matthias Wilhelm, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine. Anders als in den letzten Jahren, in denen die Gewerkschaft oft...