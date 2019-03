In einem Keller in Salzgitter-Bad ist ein Feuer ausgebrochen.

Salzgitter-Bad. Am Donnerstagmittag rücken die Einsatzkräfte zu einem Brand in die Adolf-Kolping-Straße aus. Dort brennt es in einem Keller.

Feuerwehreinsatz in Salzgitter-Bad: Brand in Keller

Zu einem Brand sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr ausgerückt. Ersten Informationen zufolge brennt es in der Adolf-Kolping-Straße in einem Keller. Die Löscharbeiten dauern aktuell an.

