Haverlah muss Gewerbesteuer-Minus verkraften

Die Gemeinde Haverlah wird 2019 nur noch halb so viel Gewerbesteuer wie gewohnt kassieren. Kämmerin Sandra Kälin legte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einen Etat mit einem Jahresergebnis von Minus 225.900 Euro. Dennoch ist die Gemeinde weiter schuldenfrei, behält am Jahresende...