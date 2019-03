Schwelbrand im Keller in Salzgitter-Bad - eine Frau verletzt

In einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Adolf-Kolping-Straße ist am Donnerstag, 21. März, gegen 12.40 Uhr ein Schwelbrand ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, konnte die alarmierte Feuerwehr verhindern, dass es zu einem größeren Schaden kam. Auf Grund der Rauchentwicklung musste eine 60-jährige Frau mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden. Derzeit ermittelt die Polizei, wie der Schwelbrand entstanden sein könnte.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder