Zwei Autos rollen in Lebenstedt nach vorne - Zeugen gesucht

Die Polizei in Salzgitter ermittelt derzeit wegen einer möglichen Sachbeschädigung, bei der zwei Autos am Montag, 11. März, bewegt worden, ohne dass eine Anstoßstelle eines dritten Fahrzeuges erkennbar ist. Laut der Polizei hat sich das Ereignis in der Straße Posthof zwischen 13.30-15.20 Uhr zugetragen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls parkten hintereinander ein grüner Golf Kombi und ein grauer Opel Zafira. Beide Fahrzeuge wurde in der Straße Posthof etwa acht bis zehn Meter nach vorne bewegt. Der Golf stieß auf Grund der Vorwärtsbewegung gegen einen davor abgestellten orange farbenen Container, der Opel berührte den davor geparkten Golf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden. Das Foto zeigt die beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können. Insbesondere ist für die Polizei von Wichtigkeit, wie es zu der Beschädigung kam und ob Angaben zu den Verursachern gemacht werden können. Hinweise nimmt die Polizei unter

(05341) 18970

entgegen.