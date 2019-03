Foto: oH

Täter bricht in Wohnung in Ringelheim ein

Ein unbekannter Täter hat sich zwischen Freitag, 15. März, 16 Uhr und Montag, 18. März, 14 Uhr widerrechtlichen Zugang in eine Wohnung in der Heinrichstraße verschafft und dort zahlreiche Sachen durchwühlt. Laut der Polizei kann derzeit nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Angaben zur Schadenshöhe können nicht getroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der

(05341)8250

in Verbindung zu setzen.