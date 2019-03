MTV sorgt für Schwung beim Stadtteilabend in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad steht am Dienstagabend im Blick- und Mittelpunkt: Die Salzgitter Zeitung lädt Bürger ein, am 26. März ab 18 Uhr mit Kommunalpolitikern und weiteren Fachleuten unter anderem über die Innenstadtentwicklung und das kulturelle Angebot im Süden zu diskutieren. Weiterer wichtiger Bestandteil des Abends sind verschiedene Darbietungen, die die Vielfalt des Stadtteils zeigen. So hat sich Anja Wolfgram-Funke, Vorsitzende des MTV...