Zweite Befragung zum Salzgittersee startet

Die zweite Onlinebefragung zur Weiterentwicklung des Salzgittersees startet am Montag, den 25. März: Dieses Mal geht es um die fünf Themenbereiche aus der Ideensammlung und um die bisher gesammelten Projektideen. Bürger können auf der Seite www.weiterentwicklung-salzgittersee.de an der Befragung teilnehmen. In den zwölf Fragen geht es um die Bewertung der fünf Themenbereiche – Sand und Sonne, Stadt und Fluss, Spiel und Sport, Wasser...