„Parents Rock“ rocken die Kniestedter Kirche

Parents Rock lassen die Saiten vibrieren und die Kirchenmauern gleich mit: Die Salzgitteraner Rocker spielten am Samstagabend in der ausverkauften Kniestedter Kirche. Harte Rocksongs und Melodisches von AC/DC, ZZ Top und Co. aus den 1960er bis 1980er Jahren sorgten für begeisterten Beifall im...