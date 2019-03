Mehr Zimmer und Personal für Geburtshilfe im Klinikum Salzgitter

Fast vier Jahre ist es her, dass die Geburtshilfe am Helios-Klinikum Salzgitter zum Mutter-Kind-Zentrum erweitert wurde. Mit großem Erfolg: Die Geburtenzahl steigt stetig an – von 628 im Jahr 2015 auf 790 in 2018, teilt das Unternehmen mit. Unter der Leitung der Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Anna-Maria Kacprzyk, soll diese Entwicklung ausgebaut werden. Der Plan für 2019 steht: Das Klinikum möchte mehr Personal einstellen, und die Abteilung wird um weitere drei Zimmer vergrößert. Insgesamt elf Hebammen sind im Klinikum tätig, weitere fünf Stellen können aufgrund der steigenden Zahl an Geburten noch besetzt werden. „Mehr Babys brauchen mehr Hebammen“, erklärt Klinikgeschäftsführerin Alice Börgel.

2015 wurde für 400.000 Euro die Familien-, Früh- und Neugeborenen-Station zu einem Mutter-Kind-Zentrum umgebaut mit dem Ziel, die Wöchnerinnenzimmer mit den Überwachungsräumen für Frühgeborene zu einer Einheit zusammenzuführen. Es wurden moderne Familienzimmer eingerichtet, wo die Eltern mit ihren Kindern die ersten Tage nach der Geburt gemeinsam verbringen können. Die Neugeborenen werden auch durch die Kinder- und Jugendklinik betreut, die sich Tür-an-Tür zu den Kreißsälen befindet. „Wir freuen uns über die steigende Geburtenrate und danken den Eltern aus Salzgitter und der Region, dass sie uns jedes Jahr so viel Vertrauen schenken. Unser Anliegen ist es, die natürlichen Geburtsvorgänge zu unterstützen. Wir stellen aber gleichzeitig unseren Patientinnen und ihren Kindern sämtliche Möglichkeiten der modernen Geburtsmedizin zur Verfügung“, betont Kacprzyk.

Damit die Abläufe bestmöglich funktionieren, stehen Kacprzyk mit Dr. med. Younes Roumeih, dem Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, im ständigen Austausch, um jeden Patienten möglichst optimale und aufeinander abgestimmte Behandlungsqualität zu bieten. Besonderer Wert, so heißt es in der Mitteilung, wird auf die Einbeziehung der Eltern gelegt. Die Abteilung für Geburtshilfe bietet werdenden Eltern zahlreiche Serviceangebote: Vier moderne Kreißsäle mit einer Gebärwanne für Wassergeburten und mit Anschluss an den Operationsbereich bieten auch bei Risikoschwangerschaften höchsten Komfort und Sicherheit für Mutter und Kind. Kreißsaal-Infoabende finden immer am ersten Montag im Monat um 18.30 Uhr statt.