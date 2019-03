Schmuck und Bargeld haben Unbekannte am Montag zwischen 14.30 und 20.15 Uhr aus einem Wohnhaus in der Straße Am Mühlenplan gestohlen. Laut Polizei hebelten die Täter ein Fenster des Wohnhauses auf und betraten im weiteren Tatverlauf das Haus. In dem Haus durchsuchten die Täter zahlreiche Räume und Behältnisse. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise unter

(053

41) 18970.