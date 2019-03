Dorfgemeinschaftshaus Alt Wallmoden wird barrierefrei

Die mächtigen Betonteile vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Alt Wallmoden sehen wirklich beeindruckend aus. Inzwischen ist das System erkennbar, mit dem das DGH an der Einmündung des Finkenkamps in die Straße Hinter den Gärten schon bald einen barrierefreien Eingang bekommt. Im Haushalt der Gemeinde Wallmoden sind dazu 270. 000 Euro für dieses Vorhaben eingeplant. Etwa die Hälfte der Kosten, 136.200 Euro, werden über das...