Sickte. Die Diebe haben in Apelnstedt einen Tiguan im Wert von etwa 8000 Euro entwendet.

Täter stehlen Auto in Sickte

In der Nacht zum Dienstag, 26. März, haben unbekannte Täter in der Dettumer Straße in Apelnstedt einen Tiguan im Wert von etwa 8000 Euro entwendet. Wie die Polizei berichtet, muss das vor einem Grundstück abgestellte Auto zwischen 23 Uhr abends und 6.30 Uhr morgens gestohlen worden sein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter

(05331) 9330

an.