Lichtenberg. Der Audi A6 im Wert von etwa 50.000 Euro wurde in der Straße Unter der Burg entwendet.

Täter stehlen hochwertiges Auto in Lichtenberg

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 26. März, haben unbekannte Täter einen Audi A6, der in der Straße Unter der Burg stand, entwendet. Wie die Polizei berichtet, müssen die Täter das im Bereich eines Wohnhauses abgestellte Auto zwischen 19 Uhr abends und 7.55 Uhr morgens gestohlen haben. Der PKW habe laut Polizei einen Wert von etwa 50.000 Euro. Hinweise zur Tat liegen derzeit nicht vor. Von daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise zur Tat oder zu den Tätern. Beamte in Lebenstedt nehmen Hinweise unter

(05341)18970

entgegen.