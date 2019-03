Salzgitter. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind die Täter in ein entkerntes Haus eingebrochen.

Zwischen Montag 16.30 Uhr und Dienstag, 26. März, 7 Uhr, haben unbekannte Diebe Arbeitsgeräte aus einem derzeit entkernten Haus in der Frankfurter Straße gestohlen. Laut der Polizei Salzgitter, brachen die Täter eine Tür auf, um an ihre Beute zu gelangen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter

(05341)18970

in Verbindung zu setzen.