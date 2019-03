Diebe brechen in Apotheke in Gebhardshagen ein

Unbekannte Täter haben am Dienstag, 26. März, eine Zugangstür zu einer Apotheke im Hardeweg eingeschlagen und aus dem Vorraum offensichtlich mehrere Pflegemittel gestohlen. Das berichtet die Polizei. Die Diebe verursachten einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet Zeugen um Hinweise unter

05341/8250

.