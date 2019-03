April, April!

Bald ist der 1. April. Ich kündige schon jetzt an, dass es wieder einen Aprilscherz in der Zeitung geben wird, damit nicht wieder einige Leser vor Schreck das Frühstücksbrötchen fallen lassen. Allerdings muss man ja auch mal warnen: Nicht alles, was wie ein Aprilscherz klingt, muss auch einer...