Sievers beim Stadtteilabend: „Wir müssen die Kunden begeistern“

In einem Stadtteil steckt sehr viel Arbeit, besonders für’s Ehrenamt. Das zeigten etwa Astrid Reupke vom Kulturkreis Salzgitter und Wolfgang Pozzato von der Kleinkunstbühne, als sie einen Einblick in die kulturelle Arbeit in Salzgitter-Bad gaben. Die Kleinkunstbühne steht bald vor einem Umbruch....