Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen in der Straße Gut abgestellten Jaguar Land Rover zerkratz. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass auf der rechten Fahrzeugseite über eine Länge von 180 cm der Fahrzeuglack zerkratzt wurde. Es entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro, so die Polizei. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei in Lebenstedt unter

(05341)18970

zu geben.