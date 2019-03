Streitigkeiten in Salzgitter eskalieren

Zwei Männer haben sich am Mittwoch, 27. März, in einem Mehrfamilienhaus im Schleusenweg so heftig gestritten, dass einer der Männer mehrfach versucht hat auf den anderen mit einem spitzen Gegenstand einzustechen. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein 31-Jähriger einen 26-Jährigen zu verletzen. Der Geschädigte konnte allen Angriffen ausweichen und wurde offensichtlich nicht verletzt. Zur Ursache des Streites können laut den Beamten derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ein.