SPD Salzgitter stimmt sich auf Wahlkampf ein

Die SPD im Unterbezirk Salzgitter wärmt sich für den Wahlkampf auf. Eins wurde beim Parteitag am Samstag im Kleingartenverein Fortuna in Thiede indes deutlich: Im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai fehlt der Partei noch ein wenig der Zündstoff, damit sie auf Betriebstemperatur kommt....