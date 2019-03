Bluesman Steve Guyger brachte Salzgitter zum Grooven

Der US-Amerikaner Steve Guyer ist seit Jahren einer gefragtesten Mundharmonikaspieler, Sänger und Songschreiber in der Bluesszene. Zum ersten Mal war der 66-Jährige in der Reihe „Blues in der Kirche“ des Fachdienstes Kultur zu Gast in der gut gefüllten Kniestedter Kirche. Mitgebracht hatte er seine...