Rekordbeteiligung beim Stadtputztag in Salzgitter

Weg mit dem Müll: Unter dem Motto „Salzgitter putzt sich“ haben über 5000 Bürger in der abgelaufenen Woche und vor allem am Samstag ihre Stadt auf Vordermann gebracht. Dabei waren viele verschiedene Vereine, Feuerwehren, Schulen und Kitas unterwegs. Dieses Jahr meldeten sich allerdings auch viele private Putzfreudige an und sorgen in ihrer Nachbarschaft für Ordnung. Mit annähernd 5200 Teilnehmern am Stadtputztag wird erstmals eine...