Kalte Nahwärme überzeugt Lengeder noch nicht

Zu einer Informationsveranstaltung im Lengeder Bürgerhaus hatte die WEVG Salzgitter eingeladen. Grund: Das neue Baugebiet Papenkamp in Lengede soll nach Vorstellung des Anbieters mit Kalter Nahwärme versorgt werden. Zahlreiche Häuslebauer waren neugierig, was Referent Matthias Ziegler für Gründe anführen wird, um gerade diese Versorgung der 56 Hausanschlüsse (Bauherren) zu befürworten. Danach folgte ein weiteres Referat über Wärmepumpen. Ein erster Eindruck ergab, dass viele Bauherren die Vorschläge für zu teuer hielten.

Vorgestellt hatte das Konzept zunächst Torsten Zink, technischer Geschäftsführer der WEVG, die ihren Sitz in Salzgitter hat. Die WEVG hat vier Standorte und rund 250 Mitarbeiter. „Bei der kalten Nahwärme handelt sich um ein zukunftsorientiertes und effizientes Heizsystem, das CO2 neutral ist“, erklärte Zink in seiner Einleitung. Allerdings bedürfe es einer Zusage von 80 Prozent der Bauherren, um das Konzept umzusetzen. Ende Mai werde dann eine Entscheidung fallen. Geplanter Baubeginn, nach der Erfüllung der Voraussetzung, ist laut Zink im Sommer 2019. Die Hausanschlüsse stünden dann ab 2020 zur Verfügung.

Ziegler erläuterte auch die Vorteile von kalter Nahwärme. „Sie ist energieeffizient und umweltfreundlich, unabhängig von fossilem Brennstoff oder Erdgas. Man kann mit diesem Heizsystem im Sommer kühlen, in dem die Hauswärme nach außen abgeführt wird. Und im Winter kann man die Erdwärme zum Heizen nutzen“, unterstrich er. Diese innovative Wärmeversorgung nutze geringe Temperaturen und Umweltenergien (Erdwärme), um klimaschonend Wärme zu erzeugen.

„Für das kalte Nahwärmenetz wird ein Erdkollektorfeld errichtet“, beschrieb Ziegler die Vorgehensweise. Das geschehe, in dem patentierte Boden-Klima-Tauscher in einer Tiefe von 1,5 Metern verlegt werden. In diesen zirkuliere ein frostbeständiges Wassergemisch (Sole), das die Erdwärme aufnehme und durch ein unterirdisches Rohrleitungssystem zu den einzelnen Grundstücken transportiere. Ziegler stellte den angehenden Bauherren drei Varianten vor, die finanziell abweichen. Bevorzugt wäre laut Ziegler ein Rundum-Sorglos-Paket (mit Wärmepumpe) mit Wartung und Entstörungsservice.

Für viele der Anwesenden ist der Preis eine Hemmschwelle. „Das alles ist sehr interessant, aber man muss abwägen, ob es sich kostentechnisch lohnt“, meinte Christian Schedler.

„Ich finde es sehr gut, dass Innovatives gebündelt angeboten wird. Nachteil ist der Kostenfaktor. Das Preis-Leistungsverhältnis passt noch nicht. Als Alternative käme für mich eine Erdsonde infrage. Das muss man abwägen und sich weitere Infos holen“, sagte Hans-Jürgen Kreuzer. Interessant aber nicht ganz überzeugend sei das Konzept für Sascha Rohman.

Bürgermeisterin Maren Wegener merkte an: „Die Politik hat der Verwaltung den Auftrag erteilt, diesen Weg gemeinsam mit dem Anbieter zu gehen. Wir wären Vorreiter, genauso wie wir vor Jahren Vorreiter bei den Passivhäusern in Broistedt waren. Letztendlich entscheiden aber die Bauherren. Damit steht und fällt das Projekt.“

Als noch nicht ausgereift bezeichneten einige Zuhörer das Konzept. Es fehlten noch detaillierte Informationen, die man sich in den angebotenen Sprechstunden holen könne. Alles sei eine finanzielle Frage. Im April werden zusätzlich drei Sprechstunden angeboten. Die Termine werden noch bekanntgegeben.