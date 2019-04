Zwei Unfälle auf der A39 bei Salzgitter – vier Verletzte

Thiede. Zunächst krachte es in Salzgitter-Thiede. Im Stau kam es dann zu einem Folgeunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Auf der A39 hat es in Salzgitter am Dienstagmorgen gleich zwei Unfälle gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden dabei vier Menschen leicht verletzt.

Folgeunfall im Stau auf der A39

Zunächst krachte es in Salzgitter-Thiede. Im daraus resultierenden Stau kam es dann zu einem Folgeunfall, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren. Der zweite Crash ereignete sich zwischen Lebenstedt-Nord und Thiede. Dabei verletzten sich laut Polizei vier Menschen leicht. Die A39 war am Morgen in Richtung Braunschweig voll gesperrt.

Unfall mit drei LKW auf der A2

Kurze Zeit später kam es auf der A2 bei Braunschweig zu einem Unfall mit drei LKW. feu