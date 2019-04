Kinder helfen beim Spielplatzbau in Thiede

Thiede. An der Danziger Straße in Steterburg entsteht ein Projekt der Sozialen Stadt.

Gäbe es an der Baustelle hinter den Häusern an der Danziger Straße Schaufensterscheiben, die Kinder aus der Siedlung Steterburg würden sich die Nasen daran platt drücken. Da liegt ein Piratenschiff in einem langsam wachsenden Hafen. Und an einem noch größeren Segelschiff gibt es Möglichkeiten zum Klettern, Entern und Rutschen. Wie groß das alles wird, ist jetzt schon beeindruckend.

Der Spielplatz soll an die Stadt Danzig erinnern und auf Wunsch der Kinder das Thema „Ostsee, Strand, Meer und Urlaub“ fantasievoll umsetzen. Die jüngsten Steterburger aus der Grundschule und den Familienzentren waren von Anfang an bei der Planung des Kinderspielplatzes dabei. Sie haben in drei Beteiligungsaktionen ihre Ideen eingebracht.

Soviel Strand, wie man derzeit vermuten kann, wird es am Ende aber nicht geben. Das fleißige Team der Firma Gala-Bau-Reinert braucht die Sandberge noch zur Gestaltung der Spielplatz-Landschaft.

Die künftigen Nutzer dürften gerne hören, das bisher beim Bau des Spielplatzes keine großen Probleme aufgetreten sind. Die Fertigstellung ist Mitte Mai vorgesehen. „Mit der Eröffnung des Spielplatzes muss dann mindestens noch 6 bis 8 Wochen gewartet werden, damit der angesäte Rasen eine dichte Grasnarbe bildet“, erklärte SRB-Leiter Dietrich Leptien auf Nachfrage. Erst danach kann die Eröffnung gefeiert und getobt werden.

Bis dahin dürfen nur die Fachleute die Geräte und das abgesperrte Spielplatzgelände betreten. Damit es schneller geht, halfen einige Kinder auf Einladung aber schon mit – allerdings nur unter Aufsicht ihrer Lehrer und Erzieher sowie der Bauleute. Beim Aufbau des kleinen Spielschiffes waren Anfang März beispielsweise Schüler der Grundschule Steterburg dabei.

Landschaftsarchitekt Timo Wiegreffe vom Büro „Spalink-Sievers“ zeigte ihnen, wie die Baumaßnahme, die sie mit entworfen haben, in der Praxis umgesetzt wird und wie ein Spielgerät aufgebaut wird. Vergangene Woche war die Hilfe der Kinder aus dem Kindergarten St. Bernward gefragt, denn der erste neue Baum musste gepflanzt werden: ein schon jetzt riesiger Trompetenbaum. Die Mädchen und Jungen sorgten dafür, dass er richtig fest in seinem Wurzelloch steht und gut anwachsen kann.

Was eher die Großen interessiert: Die Baumaßnahme „Neugestaltung Spielplatz Danziger Straße“ ist eine Einzelmaßnahme der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Soziale Stadt Steterburg. Los ging es am 15. November, witterungsbedingt mussten die Arbeiten auf dem Gelände nur kurz ruhen. Insgesamt liege das 380.000-Euro-Projekt im Zeitplan. Der städtischen Kostenanteil soll bei 126.000 Euro liegen.