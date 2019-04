Unterbrechung der Wasserversorgung in Heere

Heere. Zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 4 Uhr am Freitagmorgen besteht eine Unterbrechung der Trinkwasserversorgung.

Dringende Arbeiten an der Transportleitung, über die Heere versorgt wird, machen eine Unterbrechung der Trinkwasserversorgung am Donnerstag, 4. April, ab 22 Uhr notwendig, heißt es in einer Mitteilung des Wasserverbands Peine.

Um vier Uhr am Freitagmorgen soll die Versorgung zur morgendlichen Verbrauchsspitze wieder bereit stehen. Diese Arbeiten sind extra auf die verbrauchsarmen Nachstunden gelegt worden, um die Einschränkungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Es müssen zwei Absperrarmaturen an der 15 Zentimeter durchmessenden Leitung gewechselt werden. Für diese Arbeiten muss die Leitung außer Betrieb genommen werden.

Bei Wasserbedarf zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 4 Uhr am Freitagmorgen empfiehlt der Wasserverband eine Bevorratung von Wasser. Außerdem bittet der Wasserverband Peine, in dieser Zeit keine Waschmaschinen oder Geschirrspüler zu betreiben. Elektrische Durchlauferhitzer sollten am Freitag gemäß den Herstellerangaben (Entlüftung) wieder in Betrieb genommen werden.