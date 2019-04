Kellerbrand in Lebenstedt: Eine Person mit Rauchgasvergiftung

Die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt mussten am Dienstagabend zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße, Ecke Ludwig-Erhard-Straße ausrücken.



Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hat ein Kinderwagen unter einer Treppe gebrannt. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben eine Person aus dem Keller retten. Mit einer Rauchgasvergiftung wurde diese dann ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei klärt nun, warum der Kinderwagen Feuer gefangen hat. Die 35 Bewohner des Hauses an der Berliner Straße konnten selbst aus dem Gebäude begeben und wurden anschließend von den Rettungskräften und einem Notfallseelsorger versorgt. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Anschließend konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Während des Brandes hat die Feuerwehr die umliegenden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Dieser Artikel wurde aktualisiert.