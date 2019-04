Kinderwagen brennt in Lebenstedter Haus – Frau wird verletzt

Aus derzeit ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr ein Kinderwagen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße und dort im Bereich eines Treppenhauses in Brand geraten. Die Polizei ermittelt laut Mitteilung derzeit, wie es zum Ausbruch des Feuers kam. Aufgrund der Rauchgase musste eine 71-jährige Bewohnerin des Hauses in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Dienststelle in Lebenstedt unter

(0

5341) 18970 in Verbindung zu setzen.