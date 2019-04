Diebe stehlen in der Nacht zu Dienstag zwei Autos in Thiede

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Thiede zwei Autos gestohlen. Das eine, ein silberner VW Tiguan, stand laut Polizei im Brotweg, das andere, ein schwarzer VW Golf, stand in der Straße Brandhelms Garten. Im Tiguan lagen zudem ein Führerschein und der Fahrzeugbrief. Hinweise unter

(0

5341) 18970.