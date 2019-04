Interkulturelles Fest in Alter Feuerwache in Lebenstedt

Unter dem Motto „Auf dem Basar“ haben die Teilnehmerinnen zweier Sprachkurse der Sophia-Bildungsgesellschaft in die Alte Feuerwache eingeladen. Seit September letzten Jahres nahmen sie an einer außergewöhnlichen Maßnahme innovativer Sprachvermittlung teil. Gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur besuchten die jungen Frauen Kurse auf A1- beziehungsweise A2-Niveau, bei denen ganz besonders das lebendige Sprechen im Vordergrund stand. Neben der Vermittlung des obligatorischen Lehrstoffs ließen die beiden Dozenten des Sophia-Teams auch theaterpädagogische Elemente in den Unterricht einfließen. So wurden die erworbenen Kenntnisse vertieft und das Selbstvertrauen bei den Teilnehmerinnen gestärkt, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft.

Nach sechs Monaten fleißigen Übens haben sie sich einer internen Leistungskontrolle unterzogen und diese mit guten Ergebnissen bestanden. Grund genug für ein ausgelassenes Fest der Begegnung, das in einem ganz besonderen Ambiente stattfand. Die 150 Besucher der Alten Feuerwache wurden vom Flair eines orientalischen Marktes empfangen.

Großflächige Drucke schmückten die Stellwände, die das Referat Integration der Stadt Salzgitter zur Verfügung gestellt hatte. Darauf waren Kleider und Stoffe zu sehen, Gewürze und Schmuck und allerlei Leckereien, die den Gästen Appetit machten. Natürlich gab es auch ein Buffet, das die Sophia-Schülerinnen zum Teil selbst zubereitet hatten.

In seiner Begrüßung hob Michael Rolke, Geschäftsführer des gemeinnützigen Bildungsträgers, die Bedeutung derartiger Veranstaltungen für das Zusammenleben in der Stadt hervor. Interkulturelles Verständnis werden nicht nur durch Erlernen von Sprache gefördert sondern auch durch das Kennenlernen kultureller Traditionen. So freute er sich über die Teilnahme von Lehrkräften und Schülerinnen der Lebenstedter Musikschule, die die Veranstaltung mit maurischen Klängen, gespielt auf Flöten und Klarinetten, einleiteten. Zwei junge Salzgitteraner aus Ungarn, Rebeka Horvath und Gusztav Varadi, begeisterten danach mit Solo- und Duett-Gesang. Bevor das Buffet eröffnet wurde, bekamen alle Teilnehmerinnen auf der Bühne von ihrem Dozenten, Mohamed Chergui, die Urkunden überreicht.