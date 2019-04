Keine Förderschüler im Flüchtlingswohnheim

Die Nachnutzung des ursprünglich als Flüchtlingsheim geplanten Gebäudes in der Hans-Birnbaum-Straße als Ersatz für die Pestalozzischule kommt nicht in Frage. Der Anfrage der CDU-Fraktion im Ortsrat Nord beschied die Verwaltung eine klare Absage. Die Verwaltung habe bereits in einer...