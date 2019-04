Monatskarte für den ÖPNV in Salzgitter wird Klimasparbuch

In einer aktuellen Kampagne macht die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) daher darauf aufmerksam, dass aktiver Klimaschutz lokal beginnt und vor allem ganz einfach sein kann. Steigen mehr Autofahrer auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) um, bilden sie eine tragende Säule für sauberere Luft. Daher soll Bus- und Bahnfahren deutlicher in den Fokus rücken, heißt es in einer Mitteilung.

Die KVG dankt im Rahmen der Kampagne allen Fahrgästen für ihren Klimaschutzbeitrag und heißt neue CO 2 -Sparer willkommen. Frank Klingebiel, Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, unterstützt die Aktion. Ein Vergleich der Emissionswerte verschiedener Verkehrsmittel durch das Umweltbundesamt macht deutlich: Wer den ÖPNV nutzt, spart bei einer Linienbusfahrt im Vergleich zum Auto durchschnittlich 46 Prozent Treibhausgase, 92 Prozent Kohlenmonoxid, 18 Prozent Stickoxide und 50 Prozent Feinstaub ein. Jeder zusätzliche Fahrgast steigert den Umweltvorteil. Ab sofort macht ein Hinweis auf den von der KVG ausgegebenen Monats- und Wochenkarten darauf aufmerksam, um unter den Fahrgästen Fürsprecher für den umweltfreundlichen ÖPNV zu gewinnen.

Mit Folien auf Fahrzeugen und an den Mobilitätszentralen heißt die KVG CO 2 -Sparer willkommen. Klingebiel möchte den Klimaschutzgedanken des ÖPNV ebenfalls stärken: „Nicht nur der Kunde schätzt die Verbesserung des ÖPNV, sondern die Umwelt profitiert auch davon. Die Stadt Salzgitter leistet einen großen Beitrag für umweltfreundliche Mobilität: Durch ein umfangreiches Umbauprogramm wurden viele städtische Bushaltestellen zu barrierefreien und ansprechenden Aufenthaltszonen, und in wenigen Jahren fahren bereits 24 Elektrobusse auf Salzgitters Straßen. Daher möchte ich Autofahrer ermutigen, mal das eigene Fahrzeug stehen zu lassen, um unser klimafreundliches Bus- und auch Bahnangebot zu testen.“ Am Bahnhof in Lebenstedt wird seit Anfang des Jahres 2019 durch die KVG eine von der Stadt Salzgitter errichtete Mobilitätsstation betrieben. Fahrgäste erhalten in der KVG-Mobilitätszentrale eine Dankeskarte, auf der unter anderem die Emissionswerte von Auto und Bus genauer beleuchtet werden. Die Übersicht ist auch unter www.kvg-braunschweig.de/CO2 zu finden.