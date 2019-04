ZOB in Ringelheim wird am Freitag eröffnet

Der Umbau der zentralen Bushaltestelle am Bahnhof in Ringelheim wurde im März 2019 abgeschlossen. Vor Ort entstanden zusätzlich eine Fahrradabstellanlage und eine Toilettenanlage. Diese wurde vom Künstler Ronny Knorr gestaltetet, schreibt die Stadt. Zum Bau wurden Investitionen in Höhe von etwa 345.000 Euro getätigt. Der Umbau der Bushaltestelle und der Fahrradabstellanlage wurde durch die Landesnahverkehrsgesellschaft mbH gefördert und durch den Regionalverband Braunschweig kofinanziert. Die Anlagen werden am Freitag eingeweiht.