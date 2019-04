Ortsrat Süd befürchtet Verlust von Kompetenzen

Der Ältestenrat der Stadt Salzgitter will die Einflussmöglichkeiten der Ortsräte beschränken und somit ihre Kompetenzen beschneiden – so jedenfalls interpretierten die Mitglieder des Ortsrates Süd am Mittwochabend eine Mitteilung der Verwaltung. Die Empörung war groß. Im Kern ging es um die Zuständigkeitsgrenzen der Ortsräte bei Anträgen und Anfragen. Darüber hatte der Ältestenrat, dem neben dem Oberbürgermeister neun Mitglieder des...