Polizei fasst Verdächtige nach Schul-Vandalismus in Salzgitter

Die Polizei konnte die Tatverdächtigen nach Vandalismus in Schulen in Salzgitter-Lebenstedt ermitteln. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war es an vier Schulen in Lebenstedt zu massiven Sachbeschädigungen infolge von Vandalismus gekommen. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei in Salzgitter konnte jetzt eine Gruppe von sechs bis acht Tatverdächtigen aus Salzgitter im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ermittelt werden. Ihnen werden...