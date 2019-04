Polizei Salzgitter untersagt 17 LKW die Weiterfahrt

Foto: Archivfoto: Bernward Comes

Salzgitter. Die Fahrzeuge hatten teilweise eine ganze Liste an Mängel, die vor der Weiterfahrt behoben werden mussten.

Die Polizei Salzgitter hat mit Unterstützung der Polizei Goslar und Kräften von BAG und Zoll am Donnerstag, 4. April, im Zeitraum von 9 Uhr bis 17 Uhr gezielt Fahrzeuge des gewerblichen Güterkraftverkehres kontrolliert.

Wie die Polizei berichtet, wurden insgesamt 38 Fahrzeuge – 30 LKW, 7 Transporter sowie ein Bus – angehalten und überprüft. Hierbei wurden im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen nicht nur der Fahrer sondern insbesondere auch Ladung und Technik des Fahrzeuges überprüft.

Bei 17 LKW musste die Ladungssicherung bemängelt und die Weiterfahrt zumindest vorläufig untersagt werden. Besonders gefährlich war die mangelhafte Ladungssicherung bei einem Fahrzeug, das mit Gefahrgut beladen war. Den Fahrer erwartet laut der Polizei in diesem Fall eine empfindliche Geldbuße sowie ein Punkt in Flensburg. Weitere Verstöße wurden in den Bereichen der Überladung, den Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten), des Steuer- und Zollrechts sowie bei der Geschwindigkeit festgestellt.

Trauriger Spitzenreiter war allerdings ein mazedonischer Fahrer mit seinem bulgarischen LKW. Bei ihm gab es gleich mehrere Verstöße: Er weist nicht die notwendige berufliche Qualifikation auf, darf in Deutschland gar nicht arbeiten, die Ladung war katastrophal gesichert und das Fahrzeug wies erhebliche technische Mängel auf (wir berichteten) .