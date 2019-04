Kultursommer Salzgitter: Das Programm steht fest

Vom 9. bis 18. August findet in diesem Jahr der Kultursommer Salzgitter vor Schloss Salder statt. Nun ist das Programm komplett: Bob Geldof wird am Samstag, 17. August, um 20 Uhr auftreten. Als weitere Musikgröße ist „Tatort“-Komponist Klaus Doldinger am Freitag, 16. August, ab 20 Uhr auf der Bühne...