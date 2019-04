Bunte Bänke sollen Fredenberger zusammenbringen

Die Idee für mehr Bänke am Fredenberg hatte Awira-Leiterin Birgit Hülsenbeck, umgesetzt wird das Projekt in Gemeinschaftsarbeit mit vielen Partnern: Insgesamt fünf neue Sitzbänke entstehen aktuell in Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen (BBS) Fredenberg. Der Prototyp ist jetzt in der Schule vorgestellt worden.

Vor allem Senioren, sagte Hülsenbeck, wünschten sich mehr Sitzgelegenheiten. Zugleich habe sie festgestellt, dass sich einige Bewohner im Fredenberg fremd seien. Daraufhin überlegte sie, ob sich aus diesen zwei Gedankensträngen nicht ein Projekt entwickeln könnte. Die umtriebige Sozialpädagogin kam schließlich auf den Einfall, dass die Bänke von verschiedenen, multikulturellen und generationsübergreifenden Gruppen bemalt und verziert werden könnten.

So weit, so gut. Aber wer sollte die Bänke bezahlen? Und woher sollten sie kommen? Schnell erklärten sich die Sparkassenstiftung und die Bürgerstiftung Salzgitter bereit, das Geld für die Materialien zur Verfügung zu stellen, insgesamt 3000 Euro. Ebenso schnell begeisterte sich BBS-Schulleiter Robert Ottens für das Projekt. Schüler seiner Schule bauen die Bänke. „Es ist einfach toll“, bedankte sich Hülsenbeck während der Vorstellung der ersten Bank in den BBS, „wie viel Vertrauen dem Projekt sofort geschenkt worden ist.“

Jüngere und ältere Menschen unterschiedlicher Herkunft, so ihr Wunsch, sollen sich während der künstlerischen Gestaltung der Bänke kennenlernen und später auch gemeinsam auf den Bänken Platz nehmen. Damit das Sitzen gerade für ältere Menschen besonders angenehm ist, werden die Bänke relativ hoch stehen. So gestalte sich das Hinsetzen und das Aufstehen einfacher.

Bevor Platz genommen werden kann, müssen die Holzelemente der Bänke allerdings noch gestaltet werden. Um jeweils eine Bank kümmern sich Projektteilnehmer im Cajule-Nachbarschaftstreff der Caritas, im Fredenberg-Forum, im Awira-Treff, im Awista-Stadtteilzentrum sowie Schüler der BBS Fredenberg.

Aufgestellt werden sollen die Bänke im Juli am Kurt-Schumacher-Ring 4 in Höhe der Sparkasse, auf der Grünfläche hinter dem Cajule-Treff in der Julius-Leber-Straße, am Zwischenweg der Graf-Moltke-Straße in Höhe der Hausnummer 11, hinter dem Awira sowie vor der Gottfried-Linke-Realschule in Höhe der Bushaltestelle Gausstraße.

Vorgesehen ist auch noch ein Folgeprojekt. Menschen unterschiedlicher Herkunft und Generationen sollen sich auf den Bänken sitzend fotografieren lassen. Am Ende des Jahres soll es dazu eine Fotoausstellung geben.