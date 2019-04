Kita-Kinder lernen mit Schülern der BBS Fredenberg

Angehende Erzieherinnen und Erzieher der Berufsbildenden Schulen (BBS) Fredenberg haben haben zum zweiten Mal binnen zwei Wochen mit Salzgitteraner Kita-Kindern gelernt. Zuletzt waren Kinder der Kitas St. Elisabeth aus Lebenstedt und Kunterbund aus Salzgitter-Bad zu Gast, um an fünf Stationen technische und naturwissenschaftliche Experimente in Angriff zu nehmen.

„Die Idee dazu“, erzählt Naomi Albrecht, Lehrerin im Fachbereich Sozialpädagogik, „ist im Unterricht entstanden. Und auch die dazugehörigen Experimente sind im Unterricht entwickelt worden.“ Man hätte sich, vorausgesetzt es hätte Gelder dafür gegeben, auch einfach einen Parcours kaufen und diesen nutzen können, so Albrecht. Stattdessen habe man sich aber entschlossen, selbst kreativ zu werden und sich dabei auch an Ideen aus dem „Haus der kleinen Forscher“ orientiert.

So ist für die drei- bis fünfjährigen Kita-Kinder ein Parcours mit Informatik-, Mathematik-, Technik- und naturwissenschaftlichen Stationen entstanden. Die vierjährige Kai etwa hatte große Freude daran, zu erfahren, wie ein Roboterarm funktioniert. An dem dazugehörigen Stand hatten die BBS-Schüler eine aus Pappe gefertigte Hand vorbereitet, deren Finger ein Seilzugsystem gesteuert werden. Kai konnte sich damit zum Beispiel spielend am Kopf kratzen. Samantha, Alina und Keita von der Kita St. Elisabeth hatten viel Freude und Erkenntnisgewinn am Stand von Sandra und Annalena, die zusammen mit der Handpuppe Ronja das Thema Herzschlag näher brachten. Die Kinder durften zu Beginn mit einem Stethoskop ihren Herzschlag abhören und das im Anschluss an eine sportliche Aktivität noch einmal wiederholen. So wurde ihnen auf spielerische Weise das Funktionieren des Kreislaufs näher gebracht. Auch die Funktion einer Seilbahn war Thema, ebenso wie räumliches Denken.

Zweieinhalb Stunden, inklusive Pausen, dauerte das Durchlaufen des Parcours. Eine Wiederholung der Aktion mit weiteren Kindertagesstätten ist geplant.