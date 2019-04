Manu Lanvin gibt extrem lautes Kniki-Konzert

Das Konzert von Manu Lanvin und seinen Devil Blues-Boys war vor allem eines: extrem laut. Mit seinem harten, treibenden Blues-Rock-Sound brachte das Trio mit seinem Star aus Frankreich die Kniki zum Bersten. Wummernde Bässe gingen durch und durch und sorgten dafür, dass viel Bewegung in Publikum kam.

Der Fachdienst Kultur hatte zu seiner letzten Blues-Veranstaltung in diesem Halbjahr eingeladen und wartete mit „Manu Lanvin & The Devil Blues“ mit einem besonderen Knaller auf. Abgesehen von der Lautstärke, war dieses Konzert ein echter Leckerbissen für Freunde der härteren, rhythmischen Gangart. In bester Jump-Blues-Tradition, einer schnellen Spielart des Blues, die in den 1940er Jahren in den USA populär wurde, servierten Manu Lanvin (Gesang, Gitarre), Nicolas Bellanger am Bass und Jimi Montout am Schlagzeug sowohl eigene Kompositionen als auch Coverversionen bekannter Stücke der Blues- und Rockszene. Zu dem mitreißenden Spiel gesellte sich die charismatische Ausstrahlung des Frontmannes Manu Lanvin, der nicht nur steif am Mikro stand, sondern die Bühne als Bewegungsfeld nutzte. Gerne wagte er sich zwischendurch auch mal in den Publikumsraum und ging mit den Zuschauern auf Tuchfühlung. Dabei war es allerdings nötig, dass ein Mitarbeiter der Band das Verbindungskabel zwischen E-Gitarre und Verstärker nachschleppen musste, damit der Ton auch erhalten blieb. Manu Lanvin und seine Mitstreiter machten ihrem Namen „Devil Blues“ alle Ehre und produzierten auf der Bühne einen teuflischen Sound, der die Zuschauer in den Bann zog. Das Trio spielte bis auf eine kleine Pause vor den Zugaben voll durch. Das war der Wunsch von Manu Lanvin, der sich im Lauf des Konzertes in Ekstase spielte und keine Unterbrechung wollte. So wurde dieser Abend zu einem ungewöhnlichen Konzerterlebnis am Ende der Blues-Saison, vor allem für hartgesottene Blues- und Rockfans.