Oh Schreck, ein Bienenstich

Kaum sind die ersten Sonnenstrahlen da, summt und schwirrt es überall herrlich herum. Wobei, mit der Herrlichkeit war es aus Sicht meines Sohnes Leopold nicht weit her. Er ist im zarten Alter von zwei Jahren am Samstag zum ersten Mal gestochen worden, von einer Biene. Sie hatte sich wohl gesonnt, als er sich am Handlauf eines Spielhauses festhielt und in die Biene hineingriff. Als ich zur Hilfe kam, fiel der Körper des Tieres gerade aus seiner Hand, der Stachel blieb stecken, zum Glück aber nicht tief. Vor allem die Schwellung machte dem Sohnemann zu schaffen, ein Kühlkissen sorgte für Abhilfe. Sein großer Bruder jagte meiner Frau und mir vor Jahren einen viel größeren Schreck ein, als er sich eine Biene in den Mund steckte. Als ich sie herausgeholt hatte, stellte ich fest, dass es sich glücklicherweise nur um eine Mistbiene handelte. Im Grunde genommen ist das gar keine Biene, sondern eine Fliegenart. Die auch keinen Stachel hat. Hauptsache, meine Söhne werden nicht von einer Hornisse gestochen. Dieses zweifelhafte Vergnügen hatte ich vor Jahren während eines Termins. Mein erster und bisher einziger Arbeitsunfall. An dieser schmerzhaften Erfahrung hatte ich fast zwei Tage lang zu knabbern. Auch ein Wespenstich ist mir noch in Erinnerung. Ich war sechs oder sieben Jahre alt, als ich auf einem Rutschenturm stand – und plötzlich herunterfiel. Der Stich hatte mich so sehr erschrocken, dass ich taumelte und stürzte. Aufgewacht bin ich im heimischen Wohnzimmer – und hatte zum Glück mit nicht mehr zu kämpfen als nun mein Leopold: mit einer Schwellung.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder