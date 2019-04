Grabstein in Lesse verunstaltet: Wer hat etwas gesehen?

Als eine 76-jährige Salzgitteranerin Samstagmittag die Grabstelle ihres verstorbenen Mannes pflegen wollte, musste sie feststellen, dass durch bislang unbekannte Täter eine betonähnliche Substanz auf den Marmorgrabstein aufgebracht worden war. Die Grabstelle, heißt es in einer Mitteilung der Polizei, sei am Nachmittag des Vortages noch in Ordnung gewesen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag um 15 und Samstag um 12 Uhr. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe ein und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen unter Tel. (05341) 18970.

